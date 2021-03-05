Sarıkaya köy yolu asfaltlanacak

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yolu asfaltlanacak.

AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, yaptığı açıklamada,ilçede yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Albayrak, bu kapsamda, Sarıkaya köyü yolunun asfaltlanacağını ve Sarıkaya Mağarası çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceğini, yöresel ürün satış yerlerinin kurulacağını ve park alanlarının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan