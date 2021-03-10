Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor
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Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor

10.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:56
Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecinde" Dinamik Denetim Modeli'ni Yerinde Uygulamak Amacıyla Pazar yerinde denetim yapıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecinde" Dinamik Denetim Modeli'ni Yerinde Uygulamak Amacıyla Pazar yerinde denetim yapıldı.

Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık Pazar esnafına Maske, Mesafe ve Hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Sarıkaya orta riskli bölgeler arasında yer alıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde bizlerde denetimlerimizi daha da artırdık. İnşallah yeni dönemde gerçekleştireceğimiz bu dinamik denetim modeli sayesinde İlçemiz mavi kategoriye ulaşacaktır. Özellikle HES kodu uygulaması, temizlik konusunda ekiplerimiz gerekli denetimleri yapıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde tüm ilçe denetim merkezi personellerimizle birlikte sürekli sahada olacağız" ifadelerinde bulundu. - YOZGAT

Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor
Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor
Sarıkaya ilçesinde denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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