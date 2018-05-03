Sarıkaya'da Tubitak Bilim Fuarı Açıldı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Yunus Emre Anadolu Lisesi, Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Üçler Ortaokulunca TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Üçler Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarının açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, eğitim kurumlarının en önemli görevlerinden bir tanesinin araştıran, geliştiren bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yoldaş, ilçede 13 okulun TÜBİTAK fuarı düzenlediğini ifade ederek, "Hiçbir icat sıfırdan oluşmuyor. Hepsinin bir öncesi var. Şuanda yapmış olduğunuz icatlar ilerde ilçemizin önünü açacak. Bu projede görev alan danışman öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Yunus Emre Anadolu Lisesinde açılan bilin fuarında konuşan Okul

Müdürü Nurullah Öztürk de, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan beyinlerin öğrenme metotlarından biri olduğunu belirterek, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fuarımız da toplam 26 projeden oluşmaktadır. Bu projelerden 14 tanesi araştırma projesi, 6 tanesi araştırma geliştirme projesi, 6 tanesi ise bilgilendirme projesidir." diye konuştu.