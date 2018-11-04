Sarıkaya'da Öğretmenlere Proje Semineri Verildi

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik "Proje Fikri Geliştirme ve Gerçekleştirme Teknikleri" konulu seminer düzenlendi.

Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ilçe olarak proje konusunda eksikliklerin olduğunu ve bunların giderilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

İlçede bir proje ekibi oluşturduk ve ekibe yer tahsis ettiklerini ifade eden Yoldaş, "Bu ekibimizle birlikte proje üretimine ağırlık vereceğiz, inşallah proje hazırlamadaki eksiklerimizi de gidermiş olacağız." dedi.

Seminerde Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Büyükata, akademik girişimcilik, proje destek sistemi, proje döngüsü yönetimi, projenin başarısızlık nedenleri, amaçların belirlenmesi, proje teklifinin amacı, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, stratejik plan gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.