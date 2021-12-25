Sarıkaya'da öğrencilerden "Meslek Liseleri Sahada Projesi" - Haberler
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Sarıkaya'da öğrencilerden "Meslek Liseleri Sahada Projesi"

Sarıkaya'da öğrencilerden
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meslek eğitim merkezi ve meslek liselerindeki öğrenci ve öğretmenler tarafından başlatılan "Meslek Liseleri Sahada Projesi" kapsamında yaşlı ve engellilerin çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor.

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meslek eğitim merkezi ve meslek liselerindeki öğrenci ve öğretmenler tarafından başlatılan "Meslek Liseleri Sahada Projesi" kapsamında yaşlı ve engellilerin çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor.

Sarıkaya Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, öğrencilerin eğitim gördükleri bölümlere göre ilçedeki yaşlı ve engellerin evlerindeki eksiklikleri giderdiklerini söyledi.

Akan, projeye ilçedeki hayırseverlerin de katkı sağladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan temin edilen gıda malzemelerini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Projemize destek sağlayan Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, hayırsever vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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