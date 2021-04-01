Sarıkaya'da korona denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkaya'da korona denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarıkaya'da korona denetimi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okullarda alınan korona virüs tedbirleri ve uygulamaları yerinde incelendi.

Bakan Selçuk'tan 'Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde' çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz
Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde okullarda alınan korona virüs tedbirleri ve uygulamaları yerinde incelendi. İlçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından okullarda denetim yapıldı.

Sarıkaya ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "denetimler kapsamında şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu lisesi, Kayapınar İstiklal İlköğretim Kurumu, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İlköğretim kurumunda denetimler yapıldı. Denetimlerde alınan korona önlemleri, dezenfektan istasyonları, maske kullanımı vb. Noktalarda incelemeler yapılarak, kurallara uyulması noktasında hatırlatmalarda bulunuldu. Gerekli önlemlerin uygulanmasında büyük hassasiyet gösteren okul idarecilere, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - YOZGAT

Sarıkaya'da korona denetimi
Sarıkaya'da korona denetimi
Sarıkaya'da korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkaya'da korona denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:04:29. #1.15#
title