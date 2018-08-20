Sarıkaya'da Bayram Yoğunluğu

Sarıkaya ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ayakkabı boyacıları ve berberlerde yoğunluk yaşandı.

İlçe terminalinde ayakkabı boyacılığı yapan Ayhan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram arifesinde diğer günlere göre vatandaşların daha çok ayakkabı boyattığını söyledi.

Yoğunluk nedeniyle ayakkabı boyatmak isteyenlerin kendisini telefonla aradığını ifade eden Deniz, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk var. Vatandaşlar bayram arifesinde ayakkabılarını boyatmak için bize geliyor. Sabah saatlerinde boyamaya başladım akşam hava kararıncaya kadar devam edeceğim." dedi.

İlçede berberlik yapan Muhsin Öztürk de dini bayramlar öncesi berbere gitme kültürü olduğunu belirterek, "Son bir hafta yoğun olarak çalışıyoruz. Arife günü bu yoğunluk daha çok artıyor. Kültürümüzde dini bayramlar öncesi bayram tıraşı olma geleneği vardır. Bu gelenek devam ediyor. Arife günleri bayram namazına kadar çalışıyoruz." diye konuştu.