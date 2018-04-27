Sarıkaya'da Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Sarıkaya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen atletizm, voleybol, dart, masa tenisi ve futbol turnuvalarında başarılı olan takım ve sporcuların madalya ve kupaları verildi.

Sarıkaya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenledikleri turnuva ile farklı okullardaki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamış olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yarışmalarda önemli olan kazanmak veya kaybetmek olmadığını belirten Timur,"Önemli olan organizasyonlara iştirak etmektir. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu konuda da gençlerimizi sürekli olarak spora teşvik ediyoruz." dedi.