Sarıkaya Belediyesinden Spora Destek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaz spor kursuna katılan çocuklar için spor malzemesi yardımında bulundu.



Başkan Açıkel, yardımlarından dolayı kendisine teşekküre gelen öğrencileri makamında ağırladı.



Açıkel, yaptığı konuşmada, ilçede spora katkı sağlamak amacıyla yaz spor okuluna başlayan sporculara spor malzemesi desteğinde bulunduklarını belirtti.



Sağlıklı bir yaşam ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sporun önemli olduğuna değinen Açıkel, "İlçemizde sporun gelişmesi için Sarıkaya Belediyesi olarak ve şahsım adına elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yaz spor okulu açarak çocuklarımızı spora yönlendiren eğitimcilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.