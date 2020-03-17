Sarıkaya Belediyesi koronavirüs nedeniyle faaliyeti durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede faaliyeti durdurulan iş yerlerinden, mülkiyeti belediyeye ait olanlardan kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede faaliyeti durdurulan iş yerlerinden, mülkiyeti belediyeye ait olanlardan kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olup faaliyeti durdurulan iş yerlerinden, faaliyetleri askıda kaldığı müddetçe kira bedeli alınmayacağını belirtti.

Belediyeyle kira ilişkisi olmayan ve tedbiren kapalı kalan iş yerlerinin ilan ve reklam vergilerinden de kapalı kaldıkları süre oranında indirim yapılacağını aktaran Açıkel, belediye zabıta ekiplerinin bu konuda çalışmalara başladığını kaydetti.

Kaynak: AA