Sarıkamışlı Gazi, hain 15 Temmuz gecesini unutamıyor
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Sarıkamışlı Gazi, hain 15 Temmuz gecesini unutamıyor

- Sarıkamışlı Gazi, hain 15 Temmuz gecesini unutamıyor 15 Temmuz'da Ankara'da darbeciler tarafından vurulan gazi 'hain geceyi' unutamıyor.

13.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:13

- Sarıkamışlı Gazi, hain 15 Temmuz gecesini unutamıyor

KARS - 15 Temmuz'da Ankara'da darbeciler tarafından vurulan gazi 'hain geceyi' unutamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde başkent Ankara'da darbeciler tarafından ayağından vurulan Sarıkamışlı Fazıl Boztaş, aradan geçen 4 yıla rağmen o geceyi rüyalarında görüyor.

4 çocuk babası Fazıl Boztaş, 15 Temmuz Gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne darbecilere karşı gelmek işin gitmiş ve hain darbe girişimine karşı dururken, darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralamıştı. Boztaş, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Sarıkamış Şehitliği'nde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için dua etti.

Fazıl Boztaş, şehitlikte yaptığı açıklamada, "4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe planıyla karşı karşıya kaldık. Korku ve telaşla beklerken, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recap Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkı sokaklara çağırdı. Sokaklara döküldük. Türkiye'nin her tarafından halk sokaklara döküldü. Ben Ankara'daydım. Mamak'ta Yeni Mahalle Emniyet Müdürlüğü'ne araçla gittik. Orada indik, Emniyet Müdürlüğü'ne doğrum yürüyorduk. Baktım karşıdan yaralılar geliyor. Biz tanka doğru yürüdük. Bu arada hainler bizim silahlarımızla bizleri taradı. Vuruldum, orada yaralananlar ve şehit olanlar oldu" dedi.

Vatandaşların kendilerini hastaneye getirdiklerini ifade eden Boztaş, "Hainlerin bu planları gerçekleşmedi, başarısız oldu. Türk milleti birlik beraberlik içerisinde olduğu sürece kimse başarılı olamaz zaten, bizim aramızda, bizim ülkemizde hainlere yer yok. biz hainlere fırsat vermeyiz,

15 Temmuz Gazisi Gazi Boztaş, arkadaşlarıyla birlikte Sarıkamış Şehitliğinde dua etti. Daha sonra şehitlikten ayrıldı.

Sarıkamışlı Gazi, hain 15 Temmuz gecesini unutamıyor

Kaynak: İHA

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