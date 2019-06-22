Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

KARS - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA
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