Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
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