Sarıkamış'taki orman yangını 7 gün sonra kontrol altına alındı



KARS - Sarıkamış'ta, geçen hafta başlayan ve 7'nci günün sonunda kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 45 hektar alanın zarar gördüğü yangında çok sayıda çam ağacı yandı. Yangına araçlarla müdahale edebilmek için çok sayıda ağaç kesilerek araçlara iş makineleriyle yol açıldı.

Sarıkamış halkının seferber olduğu orman yangını vatandaşlarında cep telefonuyla anbean kaydedildi. Vatandaşların zehirlenme tehlikesine rağmen canla başla yetkililere yardımcı olurken, yangın bir hafta sonra ancak kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ise soğutma çalışmaları başladı.

"Sarıkamış Belediyesi bütün imkanlarını seferber etti"

Yangının ilk gününden itibaren belediyenin bütün imkanlarını seferber eden Başkan Göksal Toksoy, vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Kars Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, Kafkas Üniversitesi, Komando Tugayı ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürüttü.

"Sarıkamışlılar ormanları için canını tehlikeye attı"

Yangının ilk dakikalarından itibaren araçların giremediği bölgelere ellerindeki kazma ve küreklerle giren vatandaşlar, yangının söndürülmesinin baş mimarı oldu. Canlarını tehlikeye atan, zehirlenme olasılığına rağmen yılmayan vatandaşlar, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların yangın söndürme mücadelesi ise cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yaklaşık 7 gün süren yangından 45 hektar alan zarar görürken, çok sayıda çam ağacı da yandı. Orman yangını sonrasında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.