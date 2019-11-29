29.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:00

Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu 6 araç birbirine girdi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre kazada Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan yaralandı.

Kaynak: İHA