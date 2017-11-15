Sarıkamış'ta, Yol Kenarına Gömülmüş Eyp Bulundu

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde yol kenarına teröristlerce gömülmüş El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulunarak imha edildi.



Sarıkamış'ta Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve uygulamaları sırasında yol kenarında toprağa gümülü vaziyette EYP olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim bulundu.



Bölge de güvenlik önlemleri alan jandarma durumu Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı'na bildirdi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda bölgeye Kars İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi.



Olay yerine gelen PAMİT timi, toprağa gömülü EYP kontrollü bir şekilde imha etti. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS