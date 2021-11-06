Sarıkamış'ta yoğun sis etkili oldu
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede gece oluşmaya başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.
Hayvanlarını otlatmaya çalışan sürü sahiplerinin yoğun sisten etkilendiği ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'de sis altında kaldı.
AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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