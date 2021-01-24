Sarıkamış'ta yeşilbaş ördeklerin kar örtüsünün ortasında akan derede yüzme keyfi
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Sarıkamış'ta yeşilbaş ördeklerin kar örtüsünün ortasında akan derede yüzme keyfi

24.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:48
Sarıkamış'ta yeşilbaş ördeklerin kar örtüsünün ortasında akan derede yüzme keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Acısu Deresi ile Sarıkamış Çayı'nda toplu halde yüzen yeşilbaş ördekler, doğanın sunduğu görsel şölene renk kattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Acısu Deresi ile Sarıkamış Çayı'nda toplu halde yüzen yeşilbaş ördekler, doğanın sunduğu görsel şölene renk kattı.

Kışın uzun ve çetin geçtiği 2 bin 150 rakımlı ilçede, Sarıçam Ormanları birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Acısu bölgesini mesken tutan yeşilbaş ördekler, toplu halde derede yüzerken görüntülendi.

Zaman zaman karda yürüyen, bembeyaz kar örtüsünün ortasından akan buz gibi dere sularında süzülen yeşilbaş ördekler, tabiatın sunduğu görsel şölende yerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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