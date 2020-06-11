Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti
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Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.

11.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:28

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.

İstiklal Mahallesi'ne inen bir boz ayı, yavrularıyla bir süre gezinerek yiyecek aradı.

Bir başka boz ayı ise karnını doyurmak için bir apartmana girdi. Ayıların yiyecek arayışı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü.

Son günlerde ilçede gece saatlerinde çokça görülen boz ayılar, insanlara zarar vermeden çöp konteynerlerinden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra yaşam alanları olan sarıçam ormanlarına dönüyor.

Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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