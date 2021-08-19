Sarıkamış'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçeye bağlı Aşağı Sallıpınar köyünde düzenlenen etkinlikte, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaymakam Koşal, muharrem ayının huzur ve refah ayı olması temennisinde bulunarak, "Aşurenin yapıldığı bu ayda insanlar arasındaki dayanışma artıyor. Birlik ve beraberliğin pekişmesi için muharrem ayı büyük bir fırsattır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci