Sarıkamış'ta vatandaşlar bayram tatilinin son gününde mesire alanlarını doldurdu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşlar, mesire alanlarında piknik yaparak aileleriyle güzel vakit geçirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşlar, mesire alanlarında piknik yaparak aileleriyle güzel vakit geçirdi.

Sarıçam ormanları içinde rengarenk çiçek ve böceklerle, küçük şelaleleriyle, doğanın bütün güzelliklerini içinde barındıran Soğuksu,Acısu mesire alanlarını ziyaret eden vatandaşlar, bayram tatilinin son günü mangal yakarak doğa gezisi yaptı.

Bayram tatili için ilçeye gelen vatandaşlar da ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Vadisi'nde şelalelerin bulunduğu dereleri gezdi.

Ankara'dan bayram tatili için gelen Umutcan Demirci, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzellikler sergilediğini belirterek, "Kurban Bayramı tatili için Ankara'dan geldik. Burada doğal güzellikleri, vadiler şelaleleri görme şansımız oldu. Buralar çok bakir yerler. Doğaseverlerin mutlaka gelip görmesi gereken yerler ve herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Tatilini ilçede geçiren vatandaşlardan Mustafa Yiğit Demirci de "İzmir'den bayram için geldik. Burada ormanlar, dereler her şey çok güzel herkesin gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA