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Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sarıkamış ormanları içerisinde gezinti yapan vatandaşlar, vaşak ailesini gördü. İki yavru ve anneleri bir süre kaydedilirken, vatandaşları fark eden vaşak ailesi, hızla ormanın derinliklerine giderek gözlerden kayboldu.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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