Sarıkamış'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bin 135 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Bir istihbaratı değerlendiren Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karakurt köyünde Ö.C'ye ait tarlada arama yaptı.



Arama sonucu, uyuşturucu yapımında kullanılan bin 135 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.



Gözaltına alınan tarla sahibi Ö.C, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.