Sarıkamış'ta üniversite öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi

05.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:35

Sarıkamış'ta Kafkas Üniversitesi öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi verildi.



Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu (MYO) eğitim ve öğretim gören 150 öğrenci ve 15 akademisyenin katıldığı etkinlikte AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan tarafından Afet Bilinci Eğitimi ve Afet Gönüllüleri Projesi tanıtımı yapıldı.



Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında okul idaresi tarafından eğitmenler teşekkür belgesi verildi.



AFAD İl Müdürlüğü'nce Afet Bilinci Eğitimi ve Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA