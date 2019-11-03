Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

03.11.2019 13:49

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktör şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünün kuzeyinde yeni yapılan Horasan yolu mevkiinde orman işçisi olarak çalışan Ö.C. (30) yönetimindeki 36 SD 096 plakalı traktör, Şehithalit köyü istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki T.Ö. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Ö.C. ise ağır yaralı olarak Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA