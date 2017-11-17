Sarıkamış'ta TOKİ Konutları İçin Kura Çekildi

Sarıkamış ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 2. etap 39 konut için kuralar çekildi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki kura çekilişine TOKİ görevlileri ile hak sahipleri katıldı.



Hak sahiplerine kura çekimi, konutların durumu ve ne gibi işlemler yapmaları gerektiği konularında bilgi verildi.



Hançerli Düzü 2. Etap TOKİ konutlarında yapımı tamamlanan 3+1, 39 konut için 74 kişi başvurdu. Noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle hak sahipleri belirlendi.



Kura çekimi yapılan konutların yaklaşık 130 metrekare olduğu bildirildi.