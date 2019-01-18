Sarıkamış'ta Tipi Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülerin İmdadına İş Makineleri Yetişti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun tipi ve sisin hakim olduğu ilçede yolda kalan sürücüler iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkili olan tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte çok sayıda araç yolda kalırken hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi devam ederken, jandarma ve polis ekipleri araç sürücülerinin zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamasını önerdi.

İlçede kara saplanan araçlar ise iş makineleri yardımı ile kurtarılıyor. Çatılarda biriken kar ve buz kütleleri ise araçlara zarar verdi.

Yoğun kar yağışı ile aç kalan yabani hayvanlar ise ilçe merkezine indi. - KARS

Kaynak: İHA