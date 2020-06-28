Sarıkamış'ta tanker devrildi: 1 yaralı Sarıkamış'ta tanker devrildi: 1 yaralı Sarıkamış'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker şarampole devrildi.

Sarıkamış'ta tanker devrildi: 1 yaralı

KARS - Sarıkamış'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde meydana geldi. Sarıkamış'ta Horasan istikametinde seyir halindeki İbrahim Silinc yönetimindeki 73 SH 603 plakalı tanker, Handere yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

Kazada tanker sürücüsü İbrahim Silinc, hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tankerden çıkarılırken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İl tedavisi olay yerinde yapılan tanker sürücüsü daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA