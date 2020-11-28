Sarıkamış'ta Sokak Hayvanlarına İlgi

Saadet Partisi Sarıkamış Gençlik Kolları sokak hayvanları için "mama kapları" koydu.

Saadet Partisi Sarıkamış Gençlik Kolları sokak hayvanları için "mama kapları" koydu.

Saadet Partisi İlçe Teşkilatının başta Sarıkamış merkezde olmak üzere pek çok yeri kedi ve köpek mamalıklarıyla süslemesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Bölge esnafının da destek verdiği çalışma, sokakta yaşayan hayvanların hizmetine sunuldu.

Sosyal medyada da binlerce kişiye ulaşan sosyal sorumluluk projesiyle ilgili Türkiye'nin birçok noktasından vatandaşlar, kendi yaşadıkları yerlerde de projenin uygulanmasını görmek istediklerine dair paylaşımlarda bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Duman, "Kediler, köpekler sokağımızın, mahallemizin sıcaklığı, çocuklarımızın en candan arkadaşlarıdır. Bu dostlarımızı gözlerimiz arar, göremeyince merak ederiz. Onlara kötü davranılmasına asla dayanamayız. Onların bize, bizimde onların sıcaklığına ihtiyacımız var. Sarıkamış'ta Havaların soğuduğu, şartların zorlaştığı bu mevsimde dostlarımızı unutamazdık. Bu kapsamda ilçemiz genelinde kurulumu ve ulaşılması kolay aparatlarla hazırlanabilen düzeneğin her kesim tarafından desteklenmesini ve her alanda bireysel yada kurumsal olarak hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.." Dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı