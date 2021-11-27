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Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Buzlanma ve sis oluşan kara yollarında ise ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yaban hayvanları beyaza bürünen arazide yiyecek aradı.

Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu

Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu

Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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