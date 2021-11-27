Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Buzlanma ve sis oluşan kara yollarında ise ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yaban hayvanları beyaza bürünen arazide yiyecek aradı.