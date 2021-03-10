Sarıkamış'ta soğuk hava

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Sarıkamış ilçe merkezi Buz sarkıtları Yolda yürüyen insanlar Kar küreyen esnaf Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava...

Sarıkamış ilçe merkezi

Buz sarkıtları

Yolda yürüyen insanlar

Kar küreyen esnaf

Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi

Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması

Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci