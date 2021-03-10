Sarıkamış'ta soğuk hava
10.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:11
Sarıkamış ilçe merkezi Buz sarkıtları Yolda yürüyen insanlar Kar küreyen esnaf Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava...
Sarıkamış ilçe merkezi
Buz sarkıtları
Yolda yürüyen insanlar
Kar küreyen esnaf
Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi
Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması
Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci