Sarıkamış'ta soğuk hava
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Sarıkamış'ta soğuk hava

10.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:11

Sarıkamış ilçe merkezi Buz sarkıtları Yolda yürüyen insanlar Kar küreyen esnaf Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava...

Sarıkamış ilçe merkezi

Buz sarkıtları

Yolda yürüyen insanlar

Kar küreyen esnaf

Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi

Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması

Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek araması KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava
Sarıkamış'ta soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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