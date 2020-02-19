Sarıkamış'ta soğuk hava
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Sarıkamış'ta soğuk hava

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

19.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:51
Sarıkamış'ta soğuk hava

'ın ilçesinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

İlçe merkezinin yanı sıra Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA

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: Sarıkamış'ta soğuk hava
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