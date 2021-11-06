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Sarıkamış'ta sis etkili oldu

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis Yoğun sis altında yolda ilerleyen araçlar Sisli havada hayvanlarını güden çobanlar Yoğun sis altındaki kayak merkezi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

KARS (AA) - Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis

Yoğun sis altında yolda ilerleyen araçlar

Sisli havada hayvanlarını güden çobanlar

Yoğun sis altındaki kayak merkezi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği ilçede, bazı araç sahipleri sis farlarını yaktı.Cıbıltepe Kayak Merkezi sise büründü.

Hayvanlarını otlatmaya çalışanlar sürü sahipleri de yoğun sisten etkilendi.

Sarıkamış'ta sis etkili oldu

Sarıkamış'ta sis etkili oldu

Sarıkamış'ta sis etkili oldu

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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