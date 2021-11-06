Sarıkamış'ta sis etkili oldu
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis Yoğun sis altında yolda ilerleyen araçlar Sisli havada hayvanlarını güden çobanlar Yoğun sis altındaki kayak merkezi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
KARS (AA) - Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis
Yoğun sis altında yolda ilerleyen araçlar
Sisli havada hayvanlarını güden çobanlar
Yoğun sis altındaki kayak merkezi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücülerin güçlükle ilerlediği ilçede, bazı araç sahipleri sis farlarını yaktı.Cıbıltepe Kayak Merkezi sise büründü.
Hayvanlarını otlatmaya çalışanlar sürü sahipleri de yoğun sisten etkilendi.