Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Sağanak şekilde başlayarak daha sonra doluya dönüşen yağış, cadde ve sokakları sular altında bırakırken vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yerinin bodrumlarına su dolarken fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sarıkamış'ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım

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