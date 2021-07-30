Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kalebaş Yaylası'nda meydana geldi. 38 ABL 358 plakalı araç sürücüsü M.T. hasta olan yeğenini hastaneye götürmek için yola çıktı. M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü M.T. ve araçta yolcu olarak bulunan S.T., Y.Ç., M.H.T. ve G.T. yaralandı.

Durumun jandarmaya bildirilmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan G.T.'nin durumun ağır olduğu ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı. - KARS

Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı
Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Haydar Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Muslera Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 09:43:47. #1.15#

title