Sarıkamış'ta Otomobil Hırsızlığı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalınan otomobil, polis ekiplerince yakalandı.



Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu çalıntı olduğu belirlenen 21 FE 249 plakalı otomobili takibe aldı.



Polis ekiplerince yapılan çalışmada S.T'nin kullandığı çalıntı otomobili ilçe merkezinde durdurdu. Başka suçlarda da araması olan S.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde cam aparat ele geçirildi.