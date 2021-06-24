Sarıkamış'ta örtü yangını
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Sarıkamış'ta örtü yangını

Sarıkamış'ta örtü yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıkamış'ta Şehit Emin köyü mevkisindeki ağaçlık alanın zemin kısmında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Durum vatandaşlar tarafından Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankeri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden görevliler, otların tutuşmasıyla devam eden yangını söndürmek ve ağaçlara sıçramaması için çaba gösteriyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Bölge jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. - KARS

Sarıkamış'ta örtü yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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