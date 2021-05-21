Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi

Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış'ta, "Ağaçlandırma, Silvikültür, Üretim ve Diğer Ormancılık Çalışmalarını" yerinde incelediBölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış Çamyazı Orman İşletme Şefliği bölmelerinde ağaçlandırma, silvikültür, üretim ve diğer ormancılık çalışmalarını...

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış'ta, "Ağaçlandırma, Silvikültür, Üretim ve Diğer Ormancılık Çalışmalarını" yerinde inceledi

Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Sarıkamış Çamyazı Orman İşletme Şefliği bölmelerinde ağaçlandırma, silvikültür, üretim ve diğer ormancılık çalışmalarını yerinde görerek, üretim çalışmalarıyla ilgili İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen'den bilgiler aldı.

Ayatay, işletme pazarlama tatbikatına katılarak bu konudaki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Yapılan tatbikatta dikili damga ve orman emvallerinin standardizasyonu hakkında uygulamalı olarak üretim bölmelerinde çalışan teknik eleman ve üretim işçilerine eğitim verildi.

Ardından denetim ve incelemelerde bulunmak üzere Sarıkamış Orman Fidanlık Şefliğini geçen Bölge Müdürü Ayatay, 2021 yılı fidan üretim ve bakım programlarının son durumu ile yapılan diğer fidanlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca arazi programında Bölge Müdürü Oktay Ayatay'a, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen ve İşletme Müdürlüğü teknik personeli eşlik etti.

Ayatay, Sarıkamış Orman işletme Müdürü ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS

Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi
Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi
Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle vicdansızlık olmaz! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler
Böyle vicdansızlık olmaz! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıkamış'ta ormancılık çalışmaları yerinde incelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:39:28. #1.13#

title