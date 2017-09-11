Sarıkamış'ta orman yangını söndürüldü



KARS - Sarıkamış'taki orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıkamış Ormanlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Sarıkamışlıları da seferber etti. Sabah saat 10.00 sularında başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldı. Sarıkamış Belediyesi'nde anonslar yapılarak vatandaşların orman yangını söndürme çalışmalarına katılımı sağlandı.

Sarıkamış, Selim, Kars, Kafkas Üniversitesi, Askeriye, Erzurum ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin birden fazla noktada vatandaşlarla birlikte müdahale ettiği yangın, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıkamış İlçesi'ne yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan İznos mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.