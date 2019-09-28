Sarıkamış'ta orman yangını

28.09.2019 19:08

Kars Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karakurt ormanlık alanının Hırsız Pınarı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve su tankerleri olay yerine sevk edildi.

Orman işletme personeli ile köylü vatandaşların müdahalesiyle yangın, 3 saat içerisinde söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA