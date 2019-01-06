Sarıkamış'ta On Binlerce Kişi Şehitler İçin Yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı on binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Kalabalık daha sonra "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.



Ellerinde Türk bayrakları bulunan on binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, Kasapoğlu, Soylu ve Varank'ın yanı sıra Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin bazı valileri ve kaymakamlar da katıldı.



Hüzünlü anların yaşandığı yürüyüş dolayısıyla güzergahta jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.



Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililerinin mesajları okundu.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı.



Sarıkamış'ta yapılması planlanan SOLOTÜRK gösterisi ise Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki yoğun kar yağışı ve sisten dolayı uçaklar kalkamadığı için iptal edildi.

Kaynak: AA