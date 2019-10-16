Sarıkamış'ta öğrencilerden çevre temizliği

16.10.2019 14:50

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.



TOKİ bölgesi ve üniversite alanında toplanan öğretmen ve öğrenciler, çevrede bulunan çöp atıklarını toplayarak temizlik yaptı.



Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3.Sınıf öğrencilerinden Yusuf Alp, çevre ve temizlik bilincini geliştirmek ve toplum farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Toki ve Üniversite alanında çöp topladık. Arkadaşlar ile etrafı temizledik. Yaptığımız çalışmada bize eşlik eden, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İHA