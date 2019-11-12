Sarıkamış'ta motosiklet kazası
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Sarıkamış'ta motosiklet kazası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

12.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02
Sarıkamış'ta motosiklet kazası

'ın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdülkadir Atalay idaresindeki 36 AAD 295 plakalı otomobil ile Basri Temel yönetimindeki plakasız motosiklet Sarıkamış önünde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Temel, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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