Sarıkamış'ta motosiklet kazası
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
12.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Abdülkadir Atalay idaresindeki 36 AAD 295 plakalı otomobil ile Basri Temel yönetimindeki plakasız motosiklet Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü önünde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Temel, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA