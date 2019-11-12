Sarıkamış'ta "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri

12.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:30

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Mevlidi Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıkamış İmam Lisesi ve Orta Okulu tarafından Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programda, bu senenin teması olan "Peygamberimiz ve Aile" konusu katılımcılara anlatıldı.

İlahıyatçı Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin aile hayatının kıyamete kadar bütün insanlık için en güzel örnek olduğunu ifade ederek, aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davrandığını belirtti.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerin hazırladığı "Peygamberi ne kadar seviyoruz" adlı tiyatro devam etti. Program Kur'anı Kerim tilaveti ve semazenleri gösterisiyle sona erdi.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, İlçe Müftüvekili Engin Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA