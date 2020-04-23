Sarıkamış'ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu
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Sarıkamış'ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu

Sarıkamış'ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu Vatandaşlar balkonlarda 100. Yıl coşkusunu yaşadı Sarıkamış'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları Dünyaya yayılan corona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı.

23.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:49

Sarıkamış'ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu

Vatandaşlar balkonlarda 100. Yıl coşkusunu yaşadı

KARS - Sarıkamış'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları Dünyaya yayılan corona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı. Sarıkamış'ta meşaleli ve bayraklı 23 Nisan coşkusu ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce vatandaşlara dağıtılan meşaleler ve Türk Bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Sarıkamış'ta da saat 21.00 İstiklal Marşı'nın okuyarak 23 Nisan kutlamalarını başlattı. Ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte bayrakları sallayarak 100. yıl marşını söylediler.

Balkonlarına çocuklarıyla birlikte çıkan vatandaşlar gönüllerince 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sarıkamış'ta meşaleli bayraklı 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İHA

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