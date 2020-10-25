Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi

25.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:50
Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın kararmasıyla yiyecek aramak için mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın kararmasıyla yiyecek aramak için mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi.

TOKİ ve İnönü mahallelerindeki vatandaşlar, Sarıçam Ormanları içinde barınan dünyanın tek göç eden bozayıları ile tilkilerin evlerin önüne konulan çöp konteynerlerinden beslendikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, havanın kararmasıyla mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerine ulaşarak buldukları yiyecekleri yiyor.

Zaman zaman duvarların üzerinde gezinen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana dönüyor.

Mahalleye inen bir tilkinin de bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana gittiği görülüyor.

Mahalle sakinleri sokaklarda gezen ayılar nedeniyle zaman zaman eve gitmekte zorlandıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Volkan Polat, her akşam ayılarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Şu anda ayı burada ve bırakmıyor ki eve gidelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Binnur Kaya Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Podolski Erol Bulut Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Galatasaray Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı ve tilki görüntülendi - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 10:56:16. #1.15#
title