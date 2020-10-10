Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı park halindeki motosiklete zarar verdi
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Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı park halindeki motosiklete zarar verdi

10.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:30
Sarıkamış'ta mahalleye inen bozayı park halindeki motosiklete zarar verdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı, park halindeki motosiklete zarar verdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bir bozayı, park halindeki motosiklete zarar verdi.

Bozayının motosiklete zarar verme anı anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sahibi Şahin Polat, AA muhabirine, bölgede gezen ayıların tehlikeli olmaya başladığını söyledi.

Özellikle geceleri TOKİ bölgesinde ayılara sitelerin önünde her an rastlanabildiğini ifade eden Polat, "Gece ayı gelmiş, motorun aynalarını, koltuğu parçalamış, motoru devirip yanındaki arabaya zarar vermiş. Yetkililerin buna bir önlem alması lazım. Araçlarımız parçalanıyor, binalara giriyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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