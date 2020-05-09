Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağdı
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Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağdı

Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağdı
09.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:29

Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sanağın ardınan başlayan kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.

Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Esat Şahin, Sarıkamış'a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Burası Sarıkamış, kar ve kış uzun olur. Mayıs ayında da çok kar yağar, her zaman böyledir buralar. "dedi.

Sarıkamış'ta lapa lapa kar yağdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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