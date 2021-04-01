Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Sarıkamış'ta 'Kütüphane Haftası' etkinliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Kütüphane Müdürü Metin Dinç, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koşal, kütüphanede inceleme yaparak Kütüphane Müdürü Metin Dinç'ten bilgi aldıktan sonra, kütüphanede en çok kitap okuyan Uğur Toptaş, Sudenaz Erdoğan, Buse Erdoğan ve Rabia Fırat'a çeşitli hediyeler verdi.

Koşal, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ana teması "Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik" olarak belirlenen "57. Kütüphane Haftası" etkinliklerinin bütün yurtta olduğu gibi Sarıkamış'ta da düzenlendiğini söyledi.

Sarıkamış'ın geleneksel yapısında okuma yazma ve kültür zenginliğinin bir hayli yüksek olduğunu belirten Koşal, "Kütüphanelerimiz okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirilmesinde çok önemli misyon üstlenmiştir. Bu manada toplumumuzda okuma alışkanlığını tabana yayarak yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Ali Koç Ersun Yanal İsmail Kartal Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:58:41. #1.14#
title