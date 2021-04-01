Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Kütüphane Müdürü Metin Dinç, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koşal, kütüphanede inceleme yaparak Kütüphane Müdürü Metin Dinç'ten bilgi aldıktan sonra, kütüphanede en çok kitap okuyan Uğur Toptaş, Sudenaz Erdoğan, Buse Erdoğan ve Rabia Fırat'a çeşitli hediyeler verdi.

Koşal, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ana teması "Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik" olarak belirlenen "57. Kütüphane Haftası" etkinliklerinin bütün yurtta olduğu gibi Sarıkamış'ta da düzenlendiğini söyledi.

Sarıkamış'ın geleneksel yapısında okuma yazma ve kültür zenginliğinin bir hayli yüksek olduğunu belirten Koşal, "Kütüphanelerimiz okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirilmesinde çok önemli misyon üstlenmiştir. Bu manada toplumumuzda okuma alışkanlığını tabana yayarak yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci