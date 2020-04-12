Sarıkamış'ta köye domuz sürüsü indi Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Handere köyüne domuz sürüsü indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Handere köyüne domuz sürüsü indi.

Sarıkamış'a bağlı Handere köyünün hemen karşısında bulunan ormanlık alana domuz sürüsü indi. Köylüler tarafından fark edilen ve görüntülenen sürüde yaklaşık 50 domuz olduğu görüldü. Yavrularıyla birlikte bir süre köy etrafında ilerleyen domuzlar, daha sonra gözden kayboldu. Sürüyü görüntüleyen Doğukan Şahin, ilk defa böyle bir şeyin olduğunu söyledi. - KARS

Kaynak: İHA