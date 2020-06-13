Sarıkamış'ta KÖYDES encümen seçimi yapıldı Sarıkamış Kaymakamlığı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üye seçimi yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üye seçimi yapıldı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği korona virüs nedeniyle yapılamayan meclis toplantısı, sürecin normalleşmeye başlamasının ardından Kaymakam Recep Koşal, Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan KÖYDES Birlik Encümen üyeliği seçiminde Birliği Başkanlığı Encümenliğine İl Genel Meclis üyelerinden Medeni Çetinkaya, Güventürk Önal ve Muhtarlardan Remzi Alkan ile Gürbüz Koç seçildi.

Yapılan seçimin ardından Kaymakam Koşal, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi. - KARS

Kaynak: İHA